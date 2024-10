Al via a Reggio il nuovo corso per operatori sanitari

Domani, sabato 17 marzo 2018, a partire dalle ore 8.30, si terrà a Reggio Calabria (presso il Centro Didattico del Poliambulatorio La Feluca di via Tagliavia n. 3) un nuovo corso BLSD/PBLSD (manovre salvavita antisoffocamento e rianimatorie con uso del defibrillatore) negli adulti, nei bambini e nei lattanti per OPERATORI SANITARI (medici, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, autisti soccorritori, oss) con rilascio di DOPPIA CERTIFICAZIONE, internazionale American Heart Association (durata due anni) e regione Calabria per l’uso illimitato in tutta Italia del defibrillatore semiautomatico esterno.

Iscrizioni ancora aperte.

Per tutte le informazioni https://lafeluca.jimdo.com/corsi-american-heart-association

Il potere di salvare una vita.