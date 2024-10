Al via i Salotti di Biesse allo Spazio Open

Partono i Salotti di Biesse, i dibattiti pubblici su temi che ci riguardano da vicino promossi dall’Associazione Culturale Bene Sociale Biesse.

Si comincia giorno 11 ottobre alle ore 17.00 presso lo Spazio Open in via Filippini, dopo il caso Rebibbia si discuterà della condizione della donna madre all’interno delle carceri italiane.

“Un tema di cui si parla poco e che invece merita maggiore attenzione, questo ci ha spinto – dice La Presidente Biesse Bruna Siviglia – ad accendere i riflettore su un argomento molto delicato e complesso. A parlarne importanti addetti ai lavori tra cui il Garante dei diritti dei detenuti de Comune di Reggio Calabria Avv. Agostino Siviglia, Avv. Giampaolo Catanzariti Referente Territoriale Osservatorio Carcere e componente della Camera Penale, il Giornalista e Capo Ufficio Spampa dell Consiglio Regionale della Calabria Romano Pitaro moderatore del dibattito. Queste sono le vere battaglie civili per donne e i bambini – conclude la presidente Bruna Siviglia – Nessun bambino dovrebbe essere privato di una propria libertà e della possibilità di vivere in un ambiente favorevole per la propria crescita umana, mai più bambini in carcere”.