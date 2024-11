Un alberello per la speranza: Linfovita a Reggio, per i malati oncologici

Una raccolta fondi per sostenere i progetti e tutte le iniziative necessarie per aiutare i malati oncologici e le loro famiglie

Un albero per la speranza. Domenica 1 dicembre, a Piazza Duomo dalle ore 10 alle 20, i volontari di Linfovita (Associazione nazionale contro i linfomi) sono pronti ad affrontare una nuova sfida condividendo con la popolazione reggina e non solo, la raccolta fondi per sostenere i progetti e tutte le iniziative necessarie per aiutare i malati oncologici e le loro famiglie.

La raccolta fondi Linfovita a Reggio Calabria

Sarà possibile acquistare con un piccolo contributo, l’opera realizzata dal maestro Enzo Ferraro che ha voluto condividere la propria arte come veicolo di solidarietà realizzando meravigliosi alberelli in ceramica. L’iniziativa si ripeterà giorno 8 Dicembre a Marcellinara (Catanzaro), presso la Piazza Francesco Scerbo (sempre dalla ore 10 alle 20).

Un gesto solidale per ribadire l’importanza di stare vicino ed aiutare chi sta soffrendo e lotta, quotidianamente, per vincere la battaglia della vita con un male che può essere messo all’angolo.

Gli alberelli sono il simbolo di quell’amore incondizionato di tantissimi volontari, uomini e donne che, insieme alla presidente di Linfovita e attuale presidente nazionale, la dottoressa Caterina Stelitano, ogni giorno, sono a fianco di tantissimi malati oncologici.

L’obiettivo di Linfovita

Linfovita è nata per essere una “risorsa per i pazienti”, per alleggerirli dal peso della malattia ed opera con costanza, dedizione e passione a favore degli ammalati, cercando di rispondere al meglio ai loro bisogni e di essere per loro una risorsa a trecentosessanta gradi.