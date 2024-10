Alessandria: mister Longo sulla sfida contro la Reggina, la gara di andata e Barillà

Non ha parlaro mister Stellone alla vigilia del match che la Reggina giocherà in trasferta contro l’Alessandria, lo ha fatto mister Longo, con le sue dichiarazioni riportate da grigionline.com:

“La difficoltà che incontreremo si chiama Reggina, un avversario in forma che con l’arrivo di Stellone ha dato una sterzata al proprio campionato. È in salute ed arriverà qui con la testa libera per fare una bella partita e portare a casa punti. L’organico è di qualità ed ha trovato la chiave per uscire da una situazione difficile. Noi dobbiamo pensare al nostro avversario senza preoccuparci di quello che succede altrove. Sappiamo qual è il nostro percorso e, in una situazione come la nostra, si è sempre obbligati a vincere indipendentemente da quello che fanno gli altri. Sappiamo che questa gara può pesare molto per la nostra classifica e cercheremo di presentarci al massimo delle nostre possibilità con lo spirito che ci ha contraddistinto per tutto il campionato. Quello di una squadra che non molla mai, lotta su ogni pallone e mette in campo la prestazione. Sappiamo quanto possa contare una vittoria lunedì ma, allo stesso tempo, sappiamo che sarà una partita molto difficile”.