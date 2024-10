Alessandria-Reggina: sarà invasione amaranto. Il dato della prevendita

Dopo il successo con il Lecce, è tornato l’entusiasmo in casa amaranto nonostante il campionato per la Reggina non abbia più nulla da raccontare.

C’è grande mobilitazione da parte dei tifosi per la penultima trasferta della stagione contro l’Alessandria, squadra che lotta per evitare la disputa dei play out, opportunità che si è venuta a creare nelle ultime settimane, per l’improvviso stop della Spal, compagine tra quelle che battagliano in coda con il calendario più complicato. I tifosi reggini non faranno mancare neppure stavolta il loro sostegno e saranno in tanti al Moccagatta ad occupare il settore ospiti. Questa mattina il dato segnava 530 tagliandi venduti, ci sarà tempo fino alle 19 di stasera.