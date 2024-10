Alessandria-Reggina: prevendita settore ospiti chiusa, il dato finale

Grande risposta dei tifosi. Le indicazioni ai sostenitori amaranto per arrivare al Moccagatta

Si è chiusa alle 19,00 di oggi la prevendita nel settore ospiti. Come accade sempre, la Reggina sarà accompagnata da un buon numero di tifosi al seguito per quella che è la penultima trasferta della stagione. Saranno più di 500 i supporters che sosterranno la squadra amaranto a completare un settore del Moccagatta che, secondo quanto viene riferito dovrebbe registrare il tutto esaurito.

Leggi anche

Le indicazioni per i tifosi amaranto

In vista della gara Alessandria-Reggina, in programma lunedì 25 aprile allo stadio Moccagatta, Reggina 1914 rende noto quanto segue.

Per i tifosi che hanno acquistato il biglietto del settore ospiti, l’uscita autostradale consigliata è quella di Alessandria Ovest, da dove imboccare la tangenziale per poi seguire le indicazioni riguardanti il parcheggio del settore ospiti, sito in piazzale Berlinguer. Dal parcheggio si potrà raggiungere la gradinata sud (distanza 300 metri).

Visto il considerevole numero di supporter reggini, si invitano gli stessi a recarsi con largo anticipo ai varchi di ingresso, al fine di favorire il deflusso in tempi utili per il calcio d’inizio.

Si ricorda infine che, per accedere allo stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass (base o rafforzato).