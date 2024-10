Alessandria-Reggina: sale il numero dei tifosi amaranto. Il dato della prevendita

E’ probabile si vada verso il tutto esaurito per quello che riguarda il settore ospiti in occasione del match tra l’Alessandria e la Reggina. Padroni di casa alla ricerca di punti pesanti per tentare quella che fino a qualche settimana addietro appariva come una impresa impossibile e cioè la salvezza diretta, gli amaranto, invece, vogliono chiudere in bellezza una stagione caratterizzata da grande sofferenza soprattutto nella parte centrale.

Il dato della prevendita

Il tecnico Longo ha chiamato a raccolta i suoi tifosi per sostenere la squadra in queste ultime giornate due delle quali l’Alessandria le giocherà in casa, ma sarà massiccia anche la presenza di tifosi della Reggina al seguito come spesso accade soprattutto quando si gioca al nord. Ad oggi sono quasi 400 i biglietti venduti, numero destinato a crescere, tenuto conto che la prevendita resterà aperta fino alle 19 di domenica 24.