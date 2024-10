Alessia Cara, la pop star di origini reggine nel programma americano ‘The Tonight Show’

Dalla Calabria…ad uno dei più importanti programmi americani. Alessia Cara, cantante originaria di Siderno, sta conquistando la ribalta del pop internazionale.

Si intitola ‘Here’ il successo principale della cantante canadese classe ’96, che negli ultimi tempi sta ottenendo grande popolarità in America come confermato dalla recente presenza nel celebre programma ‘The Tonight Show’.

Non è la prima volta che la cantante di origini reggine partecipava al celebre programma in onda sulla tv americana. In passato in un’intervista rilasciata all’Ansa, Alessia Cara (all’anagrafe Alessia Caracciolo) aveva ricordato le sue origini calabresi.

“Non è la prima volta che vengo in Italia, ma di solito vado al paese dei miei genitori in provincia di Reggio Calabria a Siderno. Mamma ascolta sempre Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro, sarebbe bello un giorno collaborare con uno di loro!”.

“Il mio stile deriva da un insieme di ascolti molto vari, posso definirlo solo ‘pop alternativo’ – spiega la cantante canadese – ma sto cercando una voce tutta mia. Le canzoni su disco saranno come le propongo dal vivo, con una strumentazione essenziale”.

Pochi giorni fa, giovedì 22 agosto, Alessia Cara ha pubblicato una nuova canzone intitolata “Okay Oaky”. Il brano inedito anticipa l’uscita dell’EP “This Summer”, il arrivo il 6 settembre.

