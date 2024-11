Alexander Wang per H&M.

di Federica Geria – H&M, celebre maison di moda low cost Svedese, sceglie il Festival musicale del Coachella per dare un importante annuncio: la nuova e attesissima design collaboration sarà fatta con lo stilista Alexander Wang.Lo stesso designer Americano, di origine Taiwanese, ha anticipato la notizia sul proprio profilo Instagram, postando due video, uno che mostra un conto alla rovescia, suscitando così la curiosità tra i followers e un altro che svela l’evento del Coachella: “live from #Coachella with H&M for the exclusive#ALEXANDERWANGxHM event.”“Alexander Wang è uno dei più importanti esponenti del mondo della moda del momento. Capisce alla perfezione i desideri del pubblico e li realizza con energia e passione, contagiando tutto il team. È straordinario poter collaborare con lui quest’anno”: con quest parole, Margareta van den Bosch, creative advisor di H&M, esprime la propria soddisfazione riguardo la nuova collaborazione stilistica.La capsule collection sarà disponibile a partire dal 6 Novembre 2014 nei 250 store selezionati. Comprenderà abiti e accessori maschili e femminili e sarà il frutto della fusione tra creatività e raffinatezza tipici di Wang e l’immancabile tocco lifestyle di H&M.Alexander si mosta entusiasta, considerando quest’opportunità come un’esperienza interessante e divertente: “Sono sempre pronto a testare i limiti e a dare spazio alla creatività. Sarà una fantastica occasione per far scoprire al grande pubblico gli elementi del mio marchio e stile di vita”.