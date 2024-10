Alfredo Pedullà: ‘In arrivo il portiere, più Cosenza e Barillà’

“Sarà Miguel Angel Martinez il portiere della nuova Reggina che riparte dalla Serie D. Il classe 1995 svincolato spagnolo sarà già domani in Calabria. Martinez è un profilo importante per D: cresciuto nel Real Madrid, tra le sue esperienze in Italia anche quelle con Catania e Triestina.

Due vecchie conoscenze per la nuova Reggina in Serie D. Francesco Cosenza e Nino Barillà faranno parte della squadra affidata a Trocini. Si tratta di due ex, reggini doc, che tornano nella loro squadra del cuore. Entrambe le trattative verranno chiuse entro la giornata di domani, ma Barillà si sta già allenando con la nuova Reggina“.

fonte: alfredopedulla.com