Alfredo Pedullà: ‘Reggina? Sono felice, sono un tifoso, non l’ho mai nascosto’

Una lunga intervista del giornalista reggino Alfredo Pedullà ai colleghi di telebari, ripresa da tuttobari.com. Si è parlato ovviamente della compagine pugliese, ma non sono mancati i passaggi in cui si è esaltato anche il percorso della Reggina: è intervenuto questo pomeriggio il giornalista Alfredo Pedullà per commentare gli esiti del Consiglio Federale: “Il Bari ha un ottimo organico, un attacco importante, con una società forte, una squadra ben allenata. Ha avuto solo la sfortuna di imbattersi in una Reggina che non ha sbagliato un colpo, ha solo peccato i primi due mesi. Salterà sicuramente la prima fase, che è un vantaggio ma anche un piccolo svantaggio perché puoi trovare una squadra come fu il Cosenza che entra in forma e supera tutti all’ultima curva.

Io credo che oggi uscire dalla Serie C sia una necessità assoluta per una piazza come Bari, come se fosse una ordinanza parlamentare. Perché se ci stai resti impelagato. E’ una questione di vita o di morte. C’è troppa incoerenza, per il Bari uscire dalla C è un calcio di rigore a porta vuota. Reggina? Son felice. Io nasco lì, sono un tifoso, non l’ho mai nascosto. La Reggina ha vissuto anni difficili e orribili, aver fatto un campionato del genere ti dà speranza per andare avanti. C’è un gemellaggio storico con Bari. Se Reggio non meritava la Serie C, neanche Bari la merita”.