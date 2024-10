Reggina: il 23 giugno conferenza di Gallo con sorpresa?

Dopo la lunga attesa per il Consiglio Federale che lo scorso 8 giugno ha poi decretato la promozione della Reggina, adesso i tifosi amaranto sono impazienti per quella che sarà la conferenza del 23 giugno di Luca Gallo. Il presidente ha sempre lasciato il segno in ogni suo intervento ed oltre ad immaginare che si parlerà della conclusione di una stagione straordinaria, è facile pensare che sarà l’occasione anche per discutere di futuro.

Le ambizioni il massimo dirigente le ha esposte più volte. La serie B era il primissimo obiettivo, il progetto completo prevede però il raggiungimento dell’olimpo del calcio. Ed è proprio attraverso questa ambizione che il DS Taibi lavorerà per consegnare a mister Toscano una rosa competitiva e da costruire con la stessa logica che ha portato alla vittoria di questo questo campionato. Il primo colpo? Tante le indicazioni portano a pensare che Jeremy Menez possa essere l’apertura della nuova campagna acquisti, magari annunciato proprio nel corso della prossima conferenza stampa. E sarebbe un’apertura con il botto.