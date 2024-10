Reggina: presidente Gallo, si ricorda che ha fatto un’altra promessa?

Poche parole, ma che hanno sempre lasciato il segno. Tante promesse fatte dal presidente Luca Gallo e tutte mantenute, tra le quali quella di un tuffo nello stretto a raggiungimento di obiettivo, la serie B. La serie B è arrivata ed ora tutti attendono quanto detto dal massimo dirigente, una dichiarazione che riportiamo:

“La barba lunga? Non è scaramanzia, ma ho fatto un fioretto. Vi confesso di aver fatto una promessa azzardata perchè non so nuotare ed ho il terrore dell’acqua. Ma se la Reggina vincerà il campionato mi farò portare a largo con la barca del mio amico Vincenzo Calafiore e mi butterò in mare nelle acque dello stretto, ovviamente con le dovute precauzioni, farò anche una diretta facebook“.