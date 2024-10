Reggina, il messaggio del presidente Gallo alla tifoseria amaranto

A breve l'incontro con il DS Taibi per programmare la prossima stagione ed il primo colpo

Anche nel giorno della promozione in serie B, il presidente Gallo, ha preferito stare dietro le quinte nonostante il desiderio da parte di tutti di poter ascoltare un suo commento, la sua voce, la sua esultanza. Un breve messaggio sulla pagina ufficiale della società, ma carico di emozioni:

“Come avevo predetto, la Reggina il prossimo anno giocherà di sabato. La stagione 2020-21 la giocherà in serie B. La Reggina ha vinto il campionato di serie C girone C. Sono felicissimo. Forza Reggina, sempre“.

Per ammissione di Massimo Taibi, il presidente Luca Gallo a giorni incontrerà il direttore sportivo per pianificare la prossima stagione che il massimo dirigente intende affrontare da protagonista. Il primo colpo potrebbe già essere una straordinaria indicazione. Jeremy Menez è ad un passo.