“Diffidati Liberi”: festeggiamenti promozione, appuntamento per i tifosi della Reggina

In attesa di notizie dalla società amaranto su eventuali iniziative e dopo l’incontro tra i calciatori ed i tifosi ieri in zona Piazza Duomo, sulla propria pagina facebook i Diffidati Liberi annunciano i festeggiamenti per la promozione in serie B della Reggina, dando appuntamento a tutti i tifosi: “È arrivato il giorno tanto atteso da una città intera e dalla sua gente. Oggi raccogliamo i frutti dei sacrifici di una società, di una curva e una città intera che si è stretta attorno alla sua squadra dopo anni di delusioni e fallimenti. La nostra gioia oggi la vogliamo condividere con chi ci è stato sempre accanto, con i nostri diffidati, con ogni ragazzo del gruppo che ha contribuito a questo risultato. Invitiamo tutti venerdi alle ore 22:00 all’arena Ciccio Franco per festeggiare, rispettando le regole che ci vengono imposte dell’emergenza sanitaria”.