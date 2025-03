Alfredo Pedullà: ‘Una sola squadra del cuore, anche in serie Z’

Il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, reggino, attraverso il proprio canale Youtube ha fatto il punto della situazione all’indomani di una domenica calcistica che però ha visto riposare il massimo campionato e la serie B per l’impegno della Nazionale Italiana. L’apertura, però, è riservata alla Reggina: “Ho visto Sambiase-Reggina perchè ho soltanto una squadra del cuore. Ho sofferto fino al novantaquattresimo quando ha segnato Barillà e sono ancora aggrappato ad un sogno e una speranza perchè voi sapete meglio di me che le squadre del cuore non hanno una categoria, potrebbero giocare anche in serie Z, al cuore difficilmemte si può comandare”.