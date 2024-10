Aliscafi Reggio-Messina ufficialmente salvi. Servizio gestito da Ferrovie

Sarà Fs Italiane, tramite la società di navigazione Bluferries controllata da Rete ferroviaria italiana, a garantire con mezzi veloci da domani 1 ottobre, senza soluzione di continuità, il servizio passeggeri nello Stretto di Messina tra Messina e Reggio Calabria.

Il servizio – informa una nota Fs – sarà svolto con due navi veloci su mandato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non subirà modifiche né in termini di numero di corse né in relazione alle tariffe dei biglietti. Rimarranno anche invariati i punti di imbarco sulle due sponde e l’ubicazione delle biglietterie.

Bluferries continuerà, inoltre, a effettuare il servizio passeggeri con mezzi veloci anche sulla relazione Messina – Villa San Giovanni, mantenendo l’attuale numero di corse.

«Il Gruppo Ferrovie dello Stato, attraverso Rfi e la sua controllata Bluferries – spiega Fs – ha cercato in tempi estremamente brevi un accordo con il gestore precedente del servizio anche per garantire continuità occupazionale ai lavoratori attualmente impiegati nei servizi di traghettamento. L’esito negativo delle trattative ha quindi costretto Bluferries a stipulare accordi di noleggio con un altro armatore, anche per scongiurare l’interruzione del servizio».

Bluferries conferma la propria disponibilità ad assorbire dal precedente gestore il personale necessario per armare il mezzo noleggiato.