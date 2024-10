Alitalia sospende i voli da Reggio Calabria. Oliverio scrive al Governo: ‘Grave decisione’

Il Presidente della Regione Mario Oliverio ha scritto oggi una lettera al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio sulla grave decisione assunta dall’Alitalia per l’aeroporto di Reggio Calabria. “Come sai – ha scritto Oliverio in una nota emessa dall’Ufficio stampa della Giunta – Alitalia ha deciso, in maniera unilaterale, di sospendere l’attività volativa dallo Scalo Aeroportuale di Reggio Calabria. Ti rappresento le gravi ricadute di ogni ordine che l’attuazione di questa decisione provocherebbe. Ti è noto, infatti, che Alitalia è al momento di fatto l’unica compagnia che vola da e per Reggio Calabria. In questa delicata fase che vede in via di definizione la procedura attraverso la quale l’Enac sta selezionando il nuovo gestore dell’Aeroporto di Reggio Calabria ci troveremmo di fronte alla chiusura dello scalo. La Città metropolitana di Reggio Calabria non può essere privata di collegamenti con il resto del Paese, anche in considerazione delle distanze con altre infrastrutture aeroportuali. Ti chiedo, al fine di evitare tale grave decisione e le conseguenze che immagini, di adoperarti presso la compagnia per sospendere tale scelta”.