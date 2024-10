Alitalia, tornano i voli Reggio Calabria – Torino. Proseguono i collegamenti con Roma e Milano

Dal 2 novembre Alitalia tornerà a collegare Reggio Calabria con Torino grazie a un volo diretto che sarà operato due volte alla settimana. Una frequenza più bassa rispetto a qualche tempo fa.

La compagnia, inoltre, ha contestualmente reso noto che continuerà a offrire un collegamento quotidiano dal Tito Minniti di Reggio anche per Roma Fiumicino e Milano Linate. Tutti i voli da e per Reggio Calabria saranno effettuati con aerei Airbus A319, per un totale di 32 voli di andata e ritorno verso la città calabrese: 14 (A/R) per Roma e Milano e 2 per Torino

I nuovi voli per Torino partiranno da Reggio Calabria ogni martedì e giovedì alle ore 14:40 con arrivo a Torino Caselle alle ore 16:35. Da Torino, i voli decolleranno alle ore 12:00 per atterrare a Reggio Calabria alle ore 13:55.