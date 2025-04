‘Alla Deriva’: la prima indagine del Vicequestore Calveri ‘made in Reggio’ conquista lettori e classifiche

Il nuovo fumetto firmato da due reggini si caratterizza per la forza del racconto e la potenza visiva dei suoi disegni in cui Reggio Calabria è protagonista

Il nuovo fumetto firmato da Domenico Bucarelli (storia e sceneggiatura) e Gaetano Partinico (grafica e illustrazioni) si caratterizza per la forza del racconto e la potenza visiva dei suoi disegni.

Questa graphic novel segna l’esordio investigativo del Vicequestore Maurizio Calveri, un personaggio destinato a restare impresso per la sua umanità.

Calveri torna nella città natale, Reggio Calabria, per necessità: deve mettere distanza tra sé e una famiglia che rischierebbe di pagare il prezzo di un’indagine scomoda.

Alla Deriva, le indagini del vicequestore Calveri

Poco dopo il suo arrivo, un cadavere viene ritrovato su una spiaggia. Tutto fa pensare all’ennesimo tragico naufragio di un migrante mai arrivato a destinazione. Ma Calveri non si ferma all’evidenza. Il suo sguardo scava, interroga, dubita. E inizia così un’indagine che si muove tra la sabbia e le ombre, tra verità scomode e silenzi pesanti.

La penna di Bucarelli è essenziale, netta, affilata. Non c’è retorica, non ci sono orpelli: solo parole precise, dirette, che costruiscono una narrazione tesa, carica di realismo. È una scrittura che sa quando tacere e quando colpire, quando restare in ascolto e quando gridare.

Accanto, il tratto di Partinico è evocativo, elegante, mai gratuito. C’è un respiro internazionale nel suo stile, e ogni dettaglio — un vicolo, un’onda, uno sguardo — racconta un pezzo di realtà. Una realtà che si muove, che respira, che osserva e una città che, pagina dopo pagina, diventa protagonista essa stessa della storia.

Alla Deriva è molto più di un semplice fumetto: è un viaggio nella coscienza dei personaggi, nella fragile verità delle loro azioni. Calveri non è un eroe infallibile, ma un uomo qualunque con il peso del dubbio sulle spalle e la tenacia di chi non vuole arrendersi. E proprio questa sua umanità, così autentica e disarmante, lo rende un personaggio potente, vero, necessario.

Alla Deriva, è già un successo: tra i fumetti più venduti su Amazon

La risposta del pubblico non si è fatta attendere: Alla Deriva è già tra i fumetti più venduti su Amazon. E chi si trova a Reggio Calabria può trovarlo presso la Libreria Ave, sul Corso Garibaldi.

Se amate i gialli polizieschi, il Vicequestore Calveri vi aspetta. E una volta iniziato il viaggio, sarà impossibile fermarsi.

ACQUISTALO ORA