Alla Mediterranea il Corso di Alta Formazione professionalizzante per “Digital tourism broker”

La figura del “Digital Tourism Broker” è trasversale al settore turistico ed in grado di cogliere le sfide presentate dalle nuove tecnologie

Al via, per l’anno accademico 2018/2019, il Corso di alta Formazione professionalizzante per Digital tourism broker. Il Corso rientra tra quelli inseriti nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria 2018-2019 (Decreto Regione Calabria 13427 del 19 novembre 2018).

Finalità del corso è lo sviluppo di una nuova figura professionale denominata “Digital Tourism Broker”, trasversale al settore turistico ed in grado di cogliere le sfide presentate dalle nuove tecnologie.

La nuova figura avrà, dunque, le competenze di un professionista della comunicazione e dei processi organizzativi e, in particolar modo, della new communication e della digital organization combinandole con quelle di un operatore turistico a tutto tondo.

Il Digital Tourism Broker troverà collocazione nelle imprese dell’ospitalità e dei servizi turistici o in enti pubblici volti a migliorare il sistema turistico territoriale.

Scadenza 18 marzo 2019

I dettagli del bando sono reperibili al link https://goo.gl/AD7iG8

Per informazioni Contamination Lab – tel.0965 1691262 e-mail: dtb@unirc.it, www.digitaltourism.unirc.it.

A copertura delle spese di iscrizione al corso, gli studenti ammessi, anche prima della formalizzazione dell’iscrizione, potranno richiedere il finanziamento di voucher per la partecipazione ai percorsi di Alta Formazione finanziati dalla Regione Calabria.

Il bando con la relativa modulistica per la presentazione della domanda di contributo è consultabile sul sito Calabria Europa al seguente link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/380/index.html.