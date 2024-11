Alla Multisala Lumiere di Reggio Calabria il Subsonica Day

In attesa del concerto del 13 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido, unico in Calabria del nuovo tour estivo, i fan dei Subsonica, la travolgente rock band italiana reduce dal successo del settimo album “Una nave in una foresta”, possono cominciare a scaldare l’entusiasmo con il “Subsonica Day” di domani sera presso The Space di Maida e Catanzaro e la Multisala Lumiere di Reggio Calabria.

Nelle sale cinematografiche dei Centri Due Mari e Le Fontane e della Lumiere, alle ore 20.15, collegati in diretta via Satellite, i Subsonica presenteranno il concerto registrato lo scorso dicembre a Milano, il live più sperimentale e innovativo degli ultimi tempi, e racconteranno passato, presente e futuro di uno dei gruppi più interessanti ed eclettici della musica italiana.

In occasione del “Subsonica Day”, sarà anche presentata la “premiere” del cortometraggio “Specchio”, che contiene nella parte centrale il videoclip che ha accompagnato l’uscita dell’omonimo brano dedicato al tema dell’ anoressia. Un cortometraggio inedito, in assoluta anteprima, che parla con un linguaggio a metà tra video arte, teatro e documentario, della storia di una persona anoressica. Una persona reale con la quale, insieme al regista Luca Pastore (“Colpo di pistola”, “Corpo a corpo”, “Discolabirinto”, etc), i Subsonica si sono confrontati. Intanto, prosegue regolarmente nei punti abituali e Ticketone la prevendita del concerto del 13 agosto, al prezzo di € 23, compreso diritto di prevendita. L’evento farà parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la 29ma edizione della rassegna del miglior live d’autore italiano ideata e organizzata da Ruggero Pegna.

Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 oppure al sito www.ruggeropegna.it. Imponente l’allestimento che farà da set al concerto, certamente uno degli eventi musicali più attesi dell’estate.