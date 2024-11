Alla Pizzeria LP26 la serata benefica a favore dell’Hospice

Mercoledì 26 ottobre ore 21:00, questo è l’appuntamento per la serata benefica della Pizzeria LP26 a favore dell’Hospice.

La Fondazione “Via delle Stelle” ancora una volta è al centro dei pensieri dei reggini, che in ogni occasione cercano di mobilitarsi al meglio per sostenere una struttura unica, che da sempre si propone di aiutare i pazienti e i cittadini ad orientarsi con i servizi offerti dall’ospedale.

E’ esattamente questo l’obiettivo della Pizzeria LP26 sita in Piazza Valsesia, Villa San Giovanni, che con grande impegno e devozione annuncia una serata benefica che prevede un apericena con buffet di dolci, in cui il guadagno sarà devoluto all’Hospice Via delle Stelle.

Le sorprese però non finiscono qui, perché sarà inoltre possibile durante la cena effettuare altre donazioni da depositare all’interno di un cesto in una busta chiusa.

Mediante quindi la partecipazione alla serata e la consumazione di una cena si contribuirà in modo significativo ad un tema che tocca da vicino il cuore di ogni cittadino.