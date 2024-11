Alla Provincia di RC la presentazione di ‘Scavalcamontagne’ organizzata da Spazioteatro e Assessorato alla cultura.

Si terrà mercoledì 7 maggio 2014 alle ore 11.30 presso la Sala Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Scavalcamontagne 2014 – Circuito Teatrale della Provincia di Reggio Calabria” organizzata dall’Associazione Culturale SpazioTeatro e dall’Assessorato ai Beni Culturali e Difesa della Legalità della Provincia di Reggio Calabria.L’iniziativa nasce con l’intento di raggiungere centri e Comuni normalmente ai margini dei circuiti teatrali o dove il teatro giunge soltanto nelle forme dell’intrattenimento estivo; centri in cui esistono spazi teatrali, auditorium, sale, per vari motivi sottoutilizzati nell’offrire ai cittadini la possibilità di assistere a spettacoli teatrali professionali.Per questo motivo SpazioTeatro ha scelto il titolo di “Scavalcamontagne”, ispirato al gergo teatrale in voga tra 800 e 900 che indicava le compagnie teatrali che con mezzi propri raggiungevano i luoghi più impervi per rappresentare i propri lavori.Dopo due anni dalla prima edizione il “pulmino” di SpazioTeatro dal 14 maggio si rimetterà in viaggio sulle strade della provincia reggina, toccando questa volta i comuni di S.Roberto, Palmi, Seminara, Calanna e Sinopoli, presentando una selezione di 3 suoi spettacoli per un totale di 7 repliche.Suggestiva si prevede la serata conclusiva del progetto, il 15 giugno a Sinopoli, all’interno della Chiesa di S.Giovanni di Dio, un sito del 1700 sapientemente ristrutturato e con …un tetto di stelle!Parteciperanno alla conferenza stampa:Dott. Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria;Eduardo Lamberti-Castronuovo, Assessore ai Beni Culturali e Legalità della Provincia di RC;Gaetano Tramontana, direttore artistico SpazioTeatro;i sindaci dei Comuni coinvolti;gli artisti di SpazioTeatro.