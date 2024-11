Alla Provincia la presentazione ufficiale della Rugby Reggio Calabria

Venerdì 9 ottobre alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria si terrà la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2015/2016 della Rugby Reggio Calabria.

La compagine giallonera, impegnata nel campionato nazionale di serie B per il quinto anno consecutivo, si presenterà al pubblico e agli addetti ai lavori a poco più di una settimana dal via, forte di un organico ormai completo in ogni suo reparto e già pronto ai nastri di partenza; durante la conferenza verranno illustrati gli obiettivi del nuovo corso del XV del presidente Mannino, che con la guida dell’esperto sudafricano Shaun Huygen proverà a conquistare la salvezza già durante la prima fase della stagione, che si preannuncia più che mai impegnativa e competitiva.

Appuntamento dunque a venerdì 9 ottobre per tutti gli appassionati reggini della palla ovale, per scoprire insieme la nuova stagione della Rugby Reggio Calabria.