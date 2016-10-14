Alla UniPegaso l’incontro ‘Lo stato dell’arte in città’

Sabato 15 ottobre in occasione della 12° edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, si terrà un incontro – ospitato alle 17.30 negli spazi dell’Università Telematica Pegaso di Reggio Calabria in Via Giudecca 17 – allo scopo di stimolare il dibattito intorno alle potenzialità dell’offerta culturale del territorio e all’incidenza dell’arte contemporanea in queste dinamiche.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una fitta rete nazionale che registra di anno in anno una crescente partecipazione, tale da ridisegnare una mappa dell’arte di oggi che coinvolge non soltanto le grandi città ma anche i centri più piccoli, dimostrando il valore dell’evento quale grande occasione di scambio, vivace e dinamico, tra l’arte del nostro tempo e il suo pubblico, sempre più numeroso, diversificato e interessato.

Il dibattito e gli ospiti

Il dibattito moderato dal giornalista Vincenzo Comi – direttore editoriale di CityNow e coordinato da Angela Pellicanò della Techne Contemporary Art Gallery e Marta Toma della Galleria Arte Toma, sarà animato dagli interventi di diversi attori del sistema dell’arte e operatori culturali, impegnati a vario titolo nel rilancio del nostro territorio attraverso iniziative trasversali di grande interesse, che negli ultimi anni hanno positivamente investito la città.

Ospite della serata anche il gallerista Antonio Battaglia di Milano, che porterà la sua testimonianza per dare nuovi stimoli al tessuto cittadino e favorire il reinserimento della programmazione artistica della ‘città metropolitana’ nel circuito nazionale.

INGRESSO LIBERO

Per info: +39 3932397474

La Giornata del Contemporaneo AMACI

La Giornata del Contemporaneo giunta alla sua dodicesima edizione è il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico. L’evento merita un’attenzione particolare per l’importante ruolo che negli anni ha dimostrato di svolgere per la promozione della cultura contemporanea.

L’incremento in termini di partecipazione e di presenze della Giornata del Contemporaneo ha infatti evidenziato con chiarezza la sempre maggiore attenzione che il mondo dell’arte contemporanea presta ad AMACI e a un’iniziativa che si è ormai consolidata come un importante appuntamento annuale nel panorama italiano.