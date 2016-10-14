Alla UniPegaso l’incontro ‘Lo stato dell’arte in città’
Per la 12ª Giornata del Contemporaneo AMACI un dibattito sull'offerta culturale della città moderato da Vincenzo Comi, con il gallerista milanese Antonio Battaglia, ad ingresso libero
14 Ottobre 2016 - 12:42 | di Vincenzo Comi
Sabato 15 ottobre in occasione della 12° edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, si terrà un incontro – ospitato alle 17.30 negli spazi dell’Università Telematica Pegaso di Reggio Calabria in Via Giudecca 17 – allo scopo di stimolare il dibattito intorno alle potenzialità dell’offerta culturale del territorio e all’incidenza dell’arte contemporanea in queste dinamiche.
L’iniziativa si inserisce all’interno di una fitta rete nazionale che registra di anno in anno una crescente partecipazione, tale da ridisegnare una mappa dell’arte di oggi che coinvolge non soltanto le grandi città ma anche i centri più piccoli, dimostrando il valore dell’evento quale grande occasione di scambio, vivace e dinamico, tra l’arte del nostro tempo e il suo pubblico, sempre più numeroso, diversificato e interessato.
Il dibattito e gli ospiti
Il dibattito moderato dal giornalista Vincenzo Comi – direttore editoriale di CityNow e coordinato da Angela Pellicanò della Techne Contemporary Art Gallery e Marta Toma della Galleria Arte Toma, sarà animato dagli interventi di diversi attori del sistema dell’arte e operatori culturali, impegnati a vario titolo nel rilancio del nostro territorio attraverso iniziative trasversali di grande interesse, che negli ultimi anni hanno positivamente investito la città.
Ospite della serata anche il gallerista Antonio Battaglia di Milano, che porterà la sua testimonianza per dare nuovi stimoli al tessuto cittadino e favorire il reinserimento della programmazione artistica della ‘città metropolitana’ nel circuito nazionale.
INGRESSO LIBERO
Per info: +39 3932397474
La Giornata del Contemporaneo AMACI
La Giornata del Contemporaneo giunta alla sua dodicesima edizione è il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico. L’evento merita un’attenzione particolare per l’importante ruolo che negli anni ha dimostrato di svolgere per la promozione della cultura contemporanea.
L’incremento in termini di partecipazione e di presenze della Giornata del Contemporaneo ha infatti evidenziato con chiarezza la sempre maggiore attenzione che il mondo dell’arte contemporanea presta ad AMACI e a un’iniziativa che si è ormai consolidata come un importante appuntamento annuale nel panorama italiano.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie