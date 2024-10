All’Accademia delle Belle Arti tutto pronto per il workshop “Le professioni del Turismo”

È ormai in dirittura di arrivo la prima edizione del workshop le professioni del turismo che si terrà il prossimo sabato 11 novembre 2017 a partire dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in Via XXV Luglio, 10, organizzato dalle associazioni Calabria Formazione e EuroForma Calabria, col patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria.

Il seminario, assolutamente gratuito ed aperto a tutti, ha l’obiettivo di far conoscere concretamente alla platea più ampia possibile prospettive, criticità, vantaggi e opportunità delle professioni turistiche in Calabria e favorire il trasferimento di esperienze e competenze specialistiche tra esperti, operatori e professionisti e soggetti (individui o gruppi) che potrebbero essere interessati ad intraprendere una attività lavorativa o commerciale nel settore turistico.

Come annunciato in precedenza, il numero di biglietti gratuiti staccati dalla piattaforma Eventbrite collegata all’evento ha già raggiunto da alcuni giorni il numero massimo di posti a sedere dell’aula magna che ospiterà i lavori del workshop e di conseguenza il Comitato Organizzatore si è trovato costretto ad accettare ulteriori registrazioni solo con riserva. Gli interessati ritardatari possono ancora ottenere un biglietto di accesso gratis (con riserva) prenotandosi sulla pagina www.calabriaformazione.it/registrazione ma l’ingresso in sala ai partecipanti verrà garantito secondo l’ordine di registrazione.

Il seminario utilizzerà l’innovativa formula del “colloquio continuo” ed i relatori, per mezzo del coordinatore in sala, interagiranno dinamicamente col pubblico rispondendo – ognuno secondo le proprie competenze – alle domande poste dai partecipanti o raccolte in precedenza con un questionario online pubblicato all’indirizzo www.calabriaformazione.it/domande ovvero inviate entro domani alla casella di posta leprofessionidelturismo@gmail.com.

L’ampio e qualificato team di relatori è costituito da:

• Francesco BIACCA (CEO di Evermind)

• Vittorio CAMINITI (presidente di Federalberghi Calabria)

• Fulvio D’ASCOLA (sociologo, esperto di processi culturali e del territorio)

• Roberto LARUFFA (CEO Casa Editrice Laruffa)

• Lucia LOJACONO (direttrice del Museo Diocecesano di Reggio Calabria)

• Francesco MACHEDA (dirigente settore Formazione Professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria)

• Antonino MARCIANÒ (presidente nazionale di FIARC – Confesercenti)

• Mario MAURO (presidente AGTC, Associazione Guide Turistiche della Calabria)

• Pasquale MELISSARI (esperto in politiche attive del lavoro)

• Antonio SIGNORELLO (direttore della Banca d’Italia di Reggio Calabria).

I lavori del workshop verranno invece coordinati da Giorgio Nordo del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina e presidente di Calabria Formazione.

Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni: 380.6111066 | info@calabriaformazione.it | www.calabriaformazione.it/leprofessionidelturismo.

Fonte: Ufficio Stampa Calabria Formazione