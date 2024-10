All’Archivio di Stato di Reggio Calabria la rassegna per valorizzare l’ambiente “Guardarsi attorno”

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 29 Dicembre 2017, si terrà la conferenza e la mostra dal titolo: ” Guardarsi attorno” presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. L’evento è stato realizzato dall’Archivio di Stato di Reggio Calabria in sinergia con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria.

Si tratta di una rassegna che permette di valorizzare l’ambiente circostante e si svolge per celebrare l’occasione delle Giornate europee del patrimonio 2017. L’inaugurazione della mostra è avvenuta lo scorso 23 settembre ma la rassegna dura fino al 29 dicembre prossimo. In mostra, possiamo ammirare i vari documenti del CAI Sezione Aspromonte, che ci permettono di valorizzare l’attività di tutela e valorizzazione effettuata dallo stesso, nei confronti dei territori montani della provincia di Reggio Calabria e dell’Aspromonte in particolare modo.

Per l’occasione durante l’evento si sono tenuti i seguenti interventi: per l’amministrazione archivistica, Maria Giuseppina Marra; per la Sezione reggina del C.A.I. Alfonso Picone, Rosalba Tripodo e Maria Grazia Buffon. In ultimo oltre alla mostra e agli interventi, il pubblico potrà visionare un documentario che parla dei sentieri dell’Aspromonte ed il lago Costantino.