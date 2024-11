All’arena di Reggio Calabria “Iamu con Avis. Donarsi è un viaggio”

Testimonianze di solidarietà di chi ha scelto di donare il sangue e di aiutare così il prossimo. Le hanno raccolte i giovani dell’Avis comunale di Reggio Calabria, coordinati da Marco Nisticò e Lucia Romeo, nel docufilm “Iamu con Avis. Donarsi è un viaggio”, realizzato in collaborazione con il portale della buone notizie Iamu.it di Sergio Conti. Un estratto è stato già proiettato in occasione della recente assemblea nazionale dell’Avis svoltasi a Palermo, la prima proiezione completa avrà invece luogo domani sabato 4 luglio, nell’ambito dell’iniziativa che si svolgerà all’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria a partire dalle ore 22:15. Promossa in collaborazione con Globo Eventi, la serata si concluderà con lo spettacolo dei testimonial dell’Avis reggina Giacomo Battaglia e Gigi Misefari e con musica da discoteca firmata disco#4guess.

Dopo i saluti delle autorità, sul palco ripercorreranno le tappe di questo entusiasmante viaggio a bordo di un pulmino appositamente griffato, i giovani avisini reggini Lorenzo e Tonino Ienuso, Marco Nisticò, Lucia Romeo e il giornalista Sergio Conti. Ad affiancarli il presidente dell’Avis comunale reggina, Antonio Romeo, il consigliere regionale dell’Avis Calabria Mimmo Nisticò e il responsabile dell’Unità di raccolta Basilio Iero, segno della grande fiducia che l’associazione ripone nei giovani per la diffusione del messaggio di solidarietà di cui la donazione di sangue è espressione concreta.

Le tappe significative del percorso sono state Catanzaro sede dell’Avis Calabria, Roma capitale d’Italia, Bologna capitale della regione Emilia Romagna gemellata con l’Avis Calabria e sede della Casa del donatore, Ferrara gemellata con l’Avis comunale Reggio Calabria, Milano sede nazionale, Ragusa con la più grande sede del Sud. Sarà un’occasione per discutere di donazione di sangue attraverso le immagini e le testimonianze provenienti dalle altre città.

“In collaborazione con Iamu .it, nell’anno scolastico appena conclusosi – hanno spiegato i coordinatori dei giovani avisini Marco Nisticò e Lucia Romeo – sono stati organizzati tanti incontri con gli studenti delle scuole superiori per dialogare con loro e sensibilizzarli sul tema. Questa estate continueremo con altre iniziative sul territorio e ci prepareremo a tornare nelle scuole da settembre. In programma per il prossimo 18 luglio la Corricatona in memoria di Domenico e Chiara, i due giovani uccisi a Brescia nel marzo del 2012, e nelle settimane successive un torneo di calcio. L’attività proseguirà anche a settembre con Instagram e varie attività promozionali diffuse anche sui social network”.