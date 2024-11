All’asta le maglie della sfida Reggina ’88 – Reggina ’99

Cresce l’attesa in città e provincia per la gara del 25 giugno al Granillo tra la Reggina ’88 e la Reggina ’99 e per l’addio al calcio di Belardi e Cirillo. E’ scattata la caccia agli ultimi tagliandi in questi giorni prepartita.

Agli organizzatori sono giunte numerose richieste dai tifosi che hanno intenzione di acquistare le maglie con cui le due squadre scenderanno in campo. Proprio per questo motivo, vista l’impossibilità di accontentare tutti, si è deciso di stampare un’altra serie di divise delle due compagini che saranno messe in vendita all’asta. Le modalità saranno comunicate successivamente. Ovviamente anche il ricavato dalla vendita dell’asta andrà a favore dell’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

Intensi sono i contatti anche con la tifoseria organizzata che in occasione della gara si ritroverà compatta all’interno della Curva Sud e sta preparando una coreografia degna dell’incontro.

Anche tra giocatori cresce l’attesa, nonostante sia una manifestazione benefica, nessuno delle vecchie glorie ci tiene a perdere.

I beniamini amaranto arriveranno in tempi diversi, alcuni saranno a Reggio già dal 23, in ogni caso buona parte delle due squadre sarà presente la sera del 24 giugno presso Ecolandia dove si terrà la conferenza stampa di presentazione con i dettagli dell’evento del Granillo ed a seguire un vero e proprio bagno di folla tra ex calciatori e tifosi amaranto. Gli organizzatori hanno inoltre invitato all’iniziativa tutti i presidenti che si sono succeduti nelle società amaranto.