Alle Muse il presidente della Confcommercio di Reggio Calabria per la manifestazione “Passione o commercio”?

Domenica 1 febbraio 2015 alle ore 18 alla Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, l’ennesimo appuntamento settimanale organizzato da “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”.

Continuano così gli incontri all’insegna anche della cooperazione tra altri enti ed istituzioni, confermando come “Le Muse” abbiano instaurato un dialogo aperto e costruttivo nella città di Reggio Calabria in cui il territorio è sempre presente sia da un punto di vista storico che istituzionale.

Una conversazione importante questa settimana dichiara Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino- poiché avremo come ospite d’eccellenza il presidente della Confcommercio di Reggio Calabria il dott. Gianni Santoro.

Una manifestazione che vuole essere un momento di confronto con il mondo dell’imprenditoria, della “nuova imprenditoria giovanile”, ecco il perché Santoro si soffermerà sul rapporto dello sviluppo di tali attività nella nostra provincia, sui giovani inventori e creatori di una propria attività lavorativa e sul cliente, parte integrante di questo grande rapporto ciclico.

Tante le testimonianze dunque alla Sala D’Arte, come quelle di Arianna Romeo, Carma Foglia e Francesco Meduri, espressioni dell’impresa commerciale della nostra provincia.

Inoltre uno spazio sarà dato alle voci poetiche guidate dal Laboratorio di Poesia diretto da Rossana Rossomando e la partecipazione di Pina Verduci, Domenico Romeo, Teresa Celestino, Luigi Barberio.