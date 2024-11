Officine Miramare: l’Eccellenza della Panificazione

L’Accademia delle Imprese Europea(ADIE), venerdì 11 marzo, alle ore 18.00, presenterà ufficialmente, il “Disciplinare per l’Eccellenza della Panificazione”. La conferenza stampa avrà luogo presso il Miramare di Reggio Calabria e vedrà la partecipazione del Presidente Giuseppe Ariobazzani, dell’assessore comunale allo sviluppo economico ed al turismo Mattia Neto, del Sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina, del delegato alle attività produttive del comune di Villa San Giovanni Pietro Caminiti, del Sindaco di Condofuri (comune capofila del progetto CESP dell’Area Grecanica)Salvatore Mafrici, del tecnologo alimentare dell’ADIE Antonio Paolillo e del gruppo dei panificatori che hanno realizzato il “Pane dello Stretto”. Introdurrà i lavori la responsabile della comunicazione dell’ADIE Alessandra Giulivo. L’Accademia delle Imprese Europea ha inteso di creare il “Disciplinare per l’Eccellenza della Panificazione” per la realizzazione del “Pane dello Stretto”, al fine di lanciare messaggi chiave nell’ambito della cultura dell’impresa. Il “Pane dello Stretto” presenterà caratteristiche di qualità, in quanto possiederà connotazioni peculiari sotto il profilo gustativo, estetico, ideativo-progettuale, tecnico-esecutivo, che esprimeranno l’eccellente professionalità di chi lo ha realizzato, per dare più sicurezza ai consumatori. Il Disciplinare si propone di descrivere le caratteristiche ed i requisiti, indicare le tecniche produttive adottate, sottolineare gli ingredienti utilizzati e quant’altro occorre ad individuare e specificare le lavorazioni poste in essere.