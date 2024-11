Natale a Reggio con ‘Allegria Festival’: commedie, marionette e teatro. Il programma

Torna “Allegria Festival” a Reggio Calabria con una programmazione artistica di qualità: teatro, marionette, clown e musica per grandi e piccini

Anche quest’anno ritorna la manifestazione artistica “Allegria Festival”, promossa dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” con il supporto di Blu Sky cabaret e del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria.

Il progetto negli scorsi anni ha animato le periferie della città di Reggio Calabria con tantissime iniziative formative e spettacoli circensi, teatrali e musicali di artisti nazionali e internazionali.

Questa terza edizione, seppur ridotta, intende valorizzare dal 28 novembre due spazi teatrali e culturali rilevanti nel contesto cittadino: il cine-teatro Metropolitano DLF e il teatro San Bruno.

Una programmazione variegata per grandi e piccini

Una programmazione variegata rivolta a famiglie e bambini con quattro spettacoli di particolare qualità e originalità artistica.

28 novembre – Teatro San Bruno, ore 20:45

La divertente commedia “Tre sfumature di giallo” , interpretata dagli attori comici di “Made in Sud”: Salvatore Gisonna, Peppe Laurato, Lucia Giso e Peppe Isaia. Regia di Angelo Belgiovine.

15 dicembre – Cine-teatro Metropolitano, ore 18:00

Lo spettacolo di marionette robotiche “Ecomonsters puppet show” della compagnia All’Incirco. Marionette costruite interamente con materiali di recupero daranno vita a una sorprendente avventura EcoFantascientifiComica.

18 dicembre – Cine-teatro Metropolitano, ore 20:45

La prima assoluta della commedia musicale “Caos a Broadway” , scritta e diretta da Carlo Aurelio Colico , con Silvio Cacciatore, Benedetta Marcianò e Lucia Matilde Canale al pianoforte.

26 dicembre – Teatro San Bruno, ore 18:00

Lo spettacolo di teatro musicale e circo “The crazy mozarts” della compagnia franco-argentina Mundo Costrini. Una sinfonia di gags e situazioni comiche con la regia di Sebastián Guz.

Dichiarazioni e dettagli

“Anche se quest’anno il progetto non è stato sostenuto dai fondi del MIC per le periferie di Reggio Calabria, abbiamo voluto offrire in ogni caso alla città una programmazione artistica di qualità con artisti nazionali ed internazionali” – afferma il direttore artistico e presidente dell’associazione Giuseppe Mazzacuva.

“Siamo certi che gli spettacoli saranno apprezzati da grandi e piccini, regalando momenti di spensieratezza e socialità nel periodo natalizio. Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione con altri Enti culturali della città che si adoperano quotidianamente a promuovere la cultura e l’arte sul territorio.”

Informazioni utili

Per aggiornamenti consulta la pagina Facebook e Instagram di Calabria dietro le quinte.

Prevendite online su Liveticket.it, presso i punti di rivendita B’Art sul corso Garibaldi 325 e Bcenters in via Sbarre Centrali 260, Reggio Calabria. Il botteghino sarà aperto presso i siti degli eventi.