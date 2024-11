Allenamento funzionale: il nuovo trend in palestra!

di Nicla Rodà – Nasce la nuova rubrica di CityNow “Fitness&Benessere” per tenervi sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano il mondo del fitness e, conseguentemente, del nostro benessere fisico e non solo.

Negli ultimi anni il mercato del fitness ha visto nascere nuove forme di allenamento che utilizzano il corpo nella sua complessità. Attività che potenziano e migliorano la forza, l’equilibrio, la resistenza, l’agilità, la flessibilità e la coordinazione. Allenamenti che si avvalgono del carico naturale del proprio corpo e di attrezzi caratterizzati da estrema semplicità. Discipline entusiasmanti, divertenti e complete che allenano anche la mente infondendo determinazione e sicurezza. Lo dice la medicina e basta provarci per averne conferma: fare attività fisica, abbinando una sana e corretta alimentazione, vuol dire mantenersi sempre in buona salute!

“Allenamento funzionale, o Functional Training, è l’allenamento più in voga del momento in tutte le palestre italiane ed europee! E’ caratterizzato da movimenti a corpo libero e dall’utilizzo di piccoli attrezzi. Questo modo di realizzare attività fisica nasce con lo scopo di allenarsi migliorando le capacità del nostro corpo tramite delle semplici azioni di attività quotidiane ”, così introduce la nuova tipologia di allenamento del momento il personal trainer della palestra Sportcity fitnessclub di Reggio Calabria Antonino Marcellino, “ l’allenamento funzionale pone il proprio corpo al centro dell’allenamento senza utilizzare macchinari, guide o quant’altro. I benefici di quest’attività sono dati dal fatto che l’utilizzo contemporaneo di più catene cinetiche, quindi di più gruppi muscolari, non fa altro che suddividere la nostra gittata cardiaca su più distretti muscolari per cui c’è un consumo maggiore da parte del nostro corpo.”

Il personal trainer e Dottore in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, continua precisando la corretta alimentazione da seguire per chi pratica questo tipo di attività: “Io consiglio sempre un’alimentazione che non sia votata all’ipertrofia ma un’alimentazione votata al benessere fisico e soprattutto alla nostra salute dato che uno dei punti cardine dell’ allenamento funzionale è proprio questo: stare bene con delle attività quotidiane e con un allenamento costante nel tempo.

L’alimentazione è quella più varia possibile, come ci insegna la nostra dieta mediterranea, con un consumo regolare sia di proteine sia di glucidi (quindi zuccheri) che di grassi “positivi” come possono essere quelli contenuti negli oli vegetali (omega 3, omega 6) ”.