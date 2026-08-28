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Presenza d’eccezione al Sant’Agata. Sul fronte mercato si complicano le cose per l’attaccante

Stasera la presentazione della squadra, domenica la Coppa Italia

28 Agosto 2026 - 08:51 | di Redazione

tecnico fabio caserta

Per la prima volta davanti ai propri tifosi, la Reggina ha svolto l ultimo allenamento congiunto con il Catona. Un buon test, utile a migliorare ancora i meccanismi di squadra per i quali si è lavorato per tutta la preparazione.

Una piacevole presenza si è registrata al centro sportivo Sant’Agata, in mezzo al pubblico presente anche il tecnico reggino Fabio Caserta.

Sul fronte mercato, dopo Patierno, sembra sfumare anche Comi, con l’attaccante che pare abbia deciso di rimanere alla Pro Vercelli.

Adesso il compito per il Ds Romairone si fa più complicato perché oltre l’ultimo arrivato Jallow, c è la necessità di avere una prima punta da tanti gol.

Intanto stasera alle 21,30 all Arena di Reggio Calabria la presentazione ufficiale della squadra.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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