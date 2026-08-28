Locri, tutto pronto a Palazzo Zappia per il ‘FilMuzik International Film Music Festival’

Dal 28 al 30 agosto il giardino di Palazzo Zappia a Locri diventa la cornice del FilMuzik International Film Music Festival, un’iniziativa culturale pensata per celebrare il legame profondo tra linguaggio cinematografico e suggestioni musicali.

La rassegna propone per tutte e tre le giornate la proiezione del lungometraggio Chopin, Notturno a Parigi (Polonia, 133 min) diretto dal regista Michał Kwieciński. L’opera è un biopic di grande impatto visivo che narra gli anni parigini del celebre pianista e compositore Fryderyk Chopin. Il film esplora il dualismo tra l’artista acclamato e l’uomo fragile, affrontando con stile intimo e moderno le sue passioni, i concerti e la dolorosa sfida con la malattia.

Cortometraggi e opere di animazione internazionali

Ad arricchire ciascuna delle tre serate, prima della replica del film principale, vi sarà una curata selezione di cortometraggi e opere di animazione internazionali in concorso.

La serata di apertura del 28 agosto presenta due opere emblematiche: The Cosmic Atomic della regista indiana Kanchan Avchare (2024, 19:30 min), un viaggio visivo ed esperimentale che interroga lo spettatore sulle origini della civiltà e sulle sfide socio-ecologiche contemporanee; a seguire, Hell dello statunitense Parker Croft (2026, 5:00 min), un breve e serrato racconto d’oltreoceano.

Il 29 agosto il festival dà spazio alla ricerca visiva europea con Dynamics del regista olandese Teo Baehler (2025, 14:32 min), incentrato sulle relazioni umane, e Demi-Demons del compositore e artista multimediale tedesco Martin Gerigk (2024, 17:12 min), un’opera immersiva dove arte figurativa, musica e sound design si fondono.

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La sezione dei corti si chiude il 30 agosto con Left-handed (Der Linkshänder) del regista russo Iouri Kouzine (2025, 18:37 min), un’opera drammatica che affronta il tema dell’inclusione e del non conformismo.

Il FilMuzik Arts Festival si conferma così un appuntamento imperdibile per scoprire il cinema d’autore.