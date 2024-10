Allenati con AsiCalabria, la tua palestra in casa

Si parte oggi stesso, per l’intera settimana, con due appuntamenti di fitness al giorno, ore 10 e ore 18, tenute da 12 istruttori Asi. In un momento di emergenza in cui siamo tutti chiamati a fare la nostra parte non uscendo dalle nostre abitazioni, Asi Calabria lancia una iniziativa per mantenere attivi e vitali il corpo e la mente, e prosegue nella sua opera di promozione sportiva attraverso una attività che va a supporto della popolazione, non facendogli mancare lo sport che può avere effetti benefici soprattutto in questo difficile momento. “Resta a casa ma allenati” lo slogan dell’iniziativa, lanciata solo 48 ore fa, e divenuta già virale.

Oltre duemila iscritti sulla pagina Facebook Asi Sport in Casa, dove gli Istruttori, affiliati al comitato, terranno le loro lezioni aperte a tutti coloro che vorranno iscriversi al canale. I Presidenti del comitato provinciale reggino, Fabio Gatto, e regionale, Giuseppe Melissi, invitano tutti a seguire la pagina Facebook dedicata, promettendo, dalla prossima settimana il raddoppio degli appuntamenti, con ben 24 istruttori che si avvicenderanno con le proprie lezioni. Partner dell’iniziativa Radio Touring che condividerà le lezioni sulla sua pagina Fb ufficiale.