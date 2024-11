Allerta meteo a Reggio Calabria: domani scuole chiuse

Scuole chiuse per l’allerta meteo domani a Reggio Calabria. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato in serata l’ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, venerdi 27 marzo. Il provvedimento si è reso necessario per via dell’allerta meteo criticità rossa, il più alto dei tre livelli previsti, diramata dalla protezione civile regionale nel pomeriggio di oggi.

”Preso atto – si legge nell’ordinanza firmata dal Sindaco – che è stata evidenziata un’allerta di livello 2, ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici, il Sindaco ordina la chiusura temporanea per il giorno 27 marzo 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale”.