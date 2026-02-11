Maltempo in Calabria: allerta arancione per l’area tirrenica, raffiche di vento oltre i 100km/h
Piogge diffuse e condizioni di forte maltempo lungo le coste, in particolare sul versante tirrenico. Il bollettino della Protezione Civile
11 Febbraio 2026 - 14:10 | di Redazione
La Protezione Civile della Calabria ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, 12 febbraio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interesseranno tutta la regione.
Previsioni di piogge diffuse e venti forti
Le piogge interesseranno gran parte del territorio calabrese, con fenomeni più intensi e frequenti sulle aree tirreniche. Le precipitazioni potrebbero essere particolarmente forti, accompagnate da temporali e raffiche di vento che supereranno i 100 km/h.
Raffiche di vento e mareggiate
Oltre alle piogge, sono attese condizioni di forte maltempo anche lungo le coste, in particolare sul versante tirrenico, dove si prevedono forti mareggiate. Le raffiche di vento, che raggiungeranno i 100 km/h, potrebbero causare disagi nelle aree costiere e in prossimità delle zone montuose.
Allerta Arancione per la Fascia Tirrenica
L’allerta per il 12 febbraio è di livello Arancione lungo tutta la fascia tirrenica della Calabria, segnalando condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per la sicurezza delle persone e delle strutture. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla viabilità, alle attività all’aperto e alle zone a rischio.
Allerta Gialla per la Fascia Ionica
Per la fascia ionica (Cala 5, 6, 7, 8), l’allerta è di livello Giallo, con condizioni meteorologiche meno gravi ma comunque da monitorare. Previste piogge diffuse e venti moderati, con rischio di locali allagamenti in alcune zone.