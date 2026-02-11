Maltempo in Calabria: allerta arancione per l’area tirrenica, raffiche di vento oltre i 100km/h

Piogge diffuse e condizioni di forte maltempo lungo le coste, in particolare sul versante tirrenico. Il bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile della Calabria ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, 12 febbraio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interesseranno tutta la regione.

Previsioni di piogge diffuse e venti forti

Le piogge interesseranno gran parte del territorio calabrese, con fenomeni più intensi e frequenti sulle aree tirreniche. Le precipitazioni potrebbero essere particolarmente forti, accompagnate da temporali e raffiche di vento che supereranno i 100 km/h.

Raffiche di vento e mareggiate

Oltre alle piogge, sono attese condizioni di forte maltempo anche lungo le coste, in particolare sul versante tirrenico, dove si prevedono forti mareggiate. Le raffiche di vento, che raggiungeranno i 100 km/h, potrebbero causare disagi nelle aree costiere e in prossimità delle zone montuose.

Allerta Arancione per la Fascia Tirrenica

L’allerta per il 12 febbraio è di livello Arancione lungo tutta la fascia tirrenica della Calabria, segnalando condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per la sicurezza delle persone e delle strutture. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla viabilità, alle attività all’aperto e alle zone a rischio.

Allerta Gialla per la Fascia Ionica

Per la fascia ionica (Cala 5, 6, 7, 8), l’allerta è di livello Giallo, con condizioni meteorologiche meno gravi ma comunque da monitorare. Previste piogge diffuse e venti moderati, con rischio di locali allagamenti in alcune zone.