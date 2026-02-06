Maltempo in Calabria, vento forte e nubifragi. A Reggio allerta gialla

Un’altra perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interesserà l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia, portando temporali e venti forti, secondo quanto indica un’allerta meteo della Protezione civile. Quest’ultima, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso per la Calabria un’allerta meteo arancione per oggi sulle aree tirreniche del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese.

Calabria, rischio nubifragi e possibili esondazioni

Il bollettino diffuso segnala “possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

Allerta gialla, invece, per la fascia tirrenica reggina, verde per la jonica.