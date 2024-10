All’Università della Calabria “Aldo Moro e l’intelligence. Il senso dello Stato e la responsabilità del potere”

Ancora puntualizzazioni e rilevazioni significative

durante il convegno “Aldo Moro e l’intelligence. Il senso dello Stato e

la responsabilità del potere”, promosso a Rende dal Centro di

Documentazione Scientifica sull’Intelligence dell’Università della

Calabria. Dopo l’introduzione del Direttore del Master in Intelligence

Mario Caligiuri e diverse relazioni tra le quali quelle di Ciriaco De

Mita e Luigi Zanda, insieme a quelle di storici, quali Vera Capperucci

della Luiss di Roma e Virgilio Ilari Università “Cattolica” di Milano ,

è intervenuto anche Francesco M. Biscione dell’Archivio Flamigni che

ha esordito ricordando la centralità della figura di Aldo Moro nella

nostra storia repubblicana. In particolare, si è soffermato sul ruolo

da lui svolto, tra il 1959, allorché divenne segretario della Dc, al

1978, anno della sua tragica morte, come il maggiore costruttore di

equilibri politici sulla prospettiva di un allargamento della base

democratica del paese. In quest’ambito, ha sostenuto Biscione, il

rapporto di Moro con l’intelligence è stato investigato attraverso

due episodi delineati nel Memoriale steso nel carcere delle Brigate

rosse.

Il primo riguarda l’affermazione secondo cui Moro, allora segretario

del partito, nel luglio 1960 poté giovarsi delle informazioni fornite

dal generale De Lorenzo, capo del Sifar, per ottenere le dimissioni del

governo Tambroni. Alcuni documenti, custoditi presso l’Archivio di Stato

di Milano, mostrano che vi fu un effettivo sostegno del Sifar a tale

scopo. L’altro episodio riguarda la nascita della strategia della

tensione nel 1969, da Moro posta in relazione con un’iniziativa del

generale Giuseppe Aloia, già capo si stato maggiore della Difesa,

rivolta alla Dc. A detta di Moro, l’iniziativa – il cui contenuto

non è noto – divise la Dc tra favorevoli, Piccoli e Rumor, e

contrari, Moro stesso. La vicenda, ancora largamente sconosciuta, induce

comunque a ritenere, secondo Biscione, che settori dell’esecutivo

fossero a conoscenza fin dal 12 dicembre del 1969 della matrice nera

delle bombe. Biscione ha concluso rimarcando che la strategia di Moro,

consapevole che lo Stato contenesse anche l’antistato, si fondava su

una costante ricerca del punto di equilibrio più avanzato, nel partito

come nella società e nei rapporti internazionali, per scongiurare

rotture che avrebbero comunque favorito il prevalere della reazione.