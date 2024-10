All’Università Mediterranea il contest per mostrare il volto bello della Calabria

“Coloriamo la Calabria dal noir della cronaca”. Questo lo slogan scelto per il contest che vede protagonisti gli studenti di Economia Industriale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Un concorso pensato ed organizzato dal Comitato Calabria Cine Tourism, con in testa la prof. Michela Mantovani, presidente del Comitato.

Presente e partner dell’iniziativa anche Citynow. La mission e gli obiettivi del contest, ovvero mostrare con orgoglio il volto più bello di questa terra, si sposano alla perfezione con quella che è da sempre la filosofia di questo magazine.

Il giornalista Pasquale Romano ha mostrato agli studenti in aula alcuni video prodotti e pubblicati da Citynow, sottolineandone la forte identità caratteriale. Un piccolo quanto sentito messaggio, che possa contribuire ad esportare un’immagine positiva di Reggio Calabria e tutta la sua provincia.

La prof. Mantovani ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche del contest e introdotto i lavori presentati dai diversi gruppi di studenti. Roghudi, Palmi e Bagnara alcune delle località scelte: “ ‘Coloriamo la Calabria dal noir della cronaca’ punta in particolar modo ai luoghi meno conosciuti del territorio e alle bontà enogastronomiche, cosi da incentivare il turismo là dove esistono ampi margini di crescita. Basta con la solita rappresentazione stereotipata e negativa della Calabria, è arrivato il momento di superare questo pensiero pessimista“, sottolinea Mantovani.

Risate garantite in aula dalla presenza di Pasquale Caprì, accompagnato dal presentatore Benvenuto Marra. Il comico reggino, nei panni di ‘Sandrino’, ha come sempre guardato con particolare attenzione al mondo femminile, ben rappresentato dalle numerose studentesse vestite di rosso.

La verve di Sandrino, utile per ‘fronteggiare’ la dilagante tendenza metrosexual tanto in voga in questi anni, potrebbe fare da cornice ad un cortometraggio nel quale il comico reggino è in gita con gli studenti per ammirare le bellezze e l’enogastronomia del luogo insieme alla prof. Mantovani che ne spiega i contenuti storici ed artistici. Un nuovo modo, divertente ed intrigante, per conoscere percorsi turistici e gastronomici esperienziali.