All’Università Mediterranea la Giornata della Trasparenza

Domani, lunedì 24 luglio, alle ore 9.30, presso l’Aula magna A. Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà La Giornata della Trasparenza (art. 10 del d.lgs. n.33/2013) che rappresenta un’opportunità di coinvolgimento di tutti gli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza.

L’occasione è importante per rendere partecipe tutta la comunità universitaria e i portatori di interesse, primi fra tutti gli studenti, degli obiettivi strategici che l’Ateneo, in collaborazione con i partner del contesto territoriale di riferimento, si sta impegnando a perseguire con una costante attenzione al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

La giornata rappresenta un’opportunità di formazione e di sensibilizzazione sulle problematiche della trasparenza. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le attività e i progetti che l’Ateneo sta attuando nel sistema di gestione della trasparenza e dell’anticorruzione, anche in considerazione delle recenti modifiche normative.

Saranno presenti i rappresentanti di: Prefettura di Reggio Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, ANCI, Camera di Commercio, Confindustria, Associazioni di Categoria, Comuni, Istituti di Istruzione Superiore

Il programma della giornata prevede i saluti e l’introduzione ai lavori da parte del Magnifico Rettore Università Mediterranea, Pasquale Catanoso; seguiranno gli interventi:

Il Piano Integrato della Mediterranea 2017-2019 – Ottavio Amaro, Direttore Generale Università Mediterranea;

Trasparenza e accesso: bilancio di un’esperienza quinquennale – Francesco Manganaro, Professore Ordinario Diritto Amministrativo – Direttore del Dipartimento DiGiEc;

La comunicazione nella Mediterranea – Massimiliano Ferrara, Professore Ordinario Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – Dipartimento DiGiEc;

Le politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione: l’attuazione e l’aggiornamento del Piano di Ateneo – Nicola Selvaggi, Professore Associato di Diritto Penale – Dipartimento DiGiEc;

Bilancio di genere e implementazione di Gender Equality Plans. Progetto Gender Equality in Engineering through Communication and Committement(funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 741128) – Maria Nadia Postorino, Professore Associato di Trasporti – Pro Rettore alle Pari Opportunità Dipartimento DICEAM;

Il concetto di trasparenza nella Pubblica Amministrazione e nelle Università. Alcuni Istituti e implicazioni pratiche alle luce del Dlgs 33/2013 e del Dlgs 97/2016 – Alberto Domenicali – Vincenzo Tedesco, Coordinatore Glat e Ufficio Studi Codau -Componenti Tavolo tecnico Anac per la definizione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Trasparenza, qualità delle istituzioni e performance nelle amministrazioni pubbliche: una prima valutazione – Carla Scaglioni, Professore di Economia monetaria e finanziaria – Dipartimento DiGiec;

I contributi per “la Trasparenza nella Mediterranea” saranno di:

Alessandro Nociti – Rappresentante Studenti in Senato Accademico

Giovanna Gaetana Santamaria –Servizi agli Studenti

Domenico Cappellano – Servizi per la Ricerca, l’Innovazione edil Trasferimento Tecnologico

Melchiorre Monaca – Servizi Informatici

Francesco M. Mallamace – Segretario Amministrativo di Dipartimento

Seguiranno il dibattito e le conclusion per le ore 12.30.

Saranno presenti i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

Prefettura di Reggio Calabria – Consiglio Regionale della Calabria – Città Metropolitana di Reggio Calabria – ANCI – Camera di Commercio – Confindustria – Associazioni di Categoria – Rappresentanti dei Comuni – Rappresentanti Istituti di Istruzione Superiore.