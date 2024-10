All’Università Mediterranea l’incontro sulla “buona politica”

Il Laboratorio politico Patto civico ha promosso, per il prossimo giovedì 14 dicembre, con inizio alle ore 18,00, presso la Sala Conferenze DiGiEc dell’Università Mediterranea, in Via T. Campanella 38 a Reggio Calabria, un’ulteriore occasione di approfondimento e confronto.

Ci aiuterà nella riflessione il prof. Giuseppe Savagnone, Docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA e presso la Scuola di Formazione Politica “P. Arrupe”, a Palermo.

La scelta del titolo “La buona politica tra impegno e partecipazione” muove dalla necessità di continuare ad approfondire i temi della responsabilità e della cittadinanza attiva, per dare risposta a quella sete di democrazia che sempre più cerca spazi di azione concreta nel nostro territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Tante Agorà in una sola città – Costruiamo insieme la città metropolitana”, condiviso insieme a cittadini ed associazioni.

