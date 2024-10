All’Università Mediterranea Summer School sui beni confiscati

La Summer School 1Edizione#PaesaggiSolidali propone una sperimentazione progettuale sui BeniConfiscati alla criminalità organizzata.

Il lavoro si pone in continuità con le attività di ricerca e didattica svolte negli anni dal Laboratorio Landscape_inProgress del Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con il Concorsio Macramè.

Partner della Summer School è la Ain-Shams University del Cairo.

La prima edizione è concepita come un cantiere creativo nel quale studenti, migranti e maestranze locali svilupperanno la progettazione e la realizzazione in situ di Padiglioni Effimeri, attraverso un processo di coesione sociale come testimonianza di legalità.

Il programma è articolato in due settimane:

Prima settimana: LABORATORI DI PROGETTAZIONE

Gli studenti organizzati in laboratori svilupperanno la fase della progettazione presso il Dipartimento dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sotto la supervisione di docenti e tutor.

Seconda settimana: AUTO-COSTRUZIONE IN SITU

Attraverso l’organizzazione di piccoli cantieri, i partecipanti realizzeranno un Padiglione Effimero su un terreno confiscato alla criminalità organizzata dove sorgerà il Parco della Biodiversità del comune di Rosarno (RC).

CONFERENZE

Un ciclo di conferenze a supporto del lavoro di progettazione e realizzazione accompagnerà la prima settimana.