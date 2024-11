Alta moda low cost. H&M presenta a Parigi la nuova collezione Autunno/Inverno 2014/15

di Federica Geria – H&M, nota azienda Svedese sempre al passo con i trend giovanili, si mostra alla Parigi Fashion Week.Il marchio di abbigliamento low cost sceglie la fantastica location del Grand Palais per presentare la nuova collezione H&M Studio Autunno/Inverno 2014-15, una linea haute couture in limited edition.Il fashion show si presenta come una festa di moda e musica: un energico concerto live accompagna le modelle durante l’intera sfilata, in uno stile disinvolto e dal gusto rock.Il mood della collezione si basa su un mix di femminilità e mascolinità: abiti sottoveste, top drappeggiati, cappotti di eco-pelliccia, in contrasto con blazer maschili , giubbotti di pelle bikers , giacche stile aviator e tanto altro. Velluto, seta, raso, cashmere: un insieme di tessuti raffinati e pregiati.Tra gli ospiti importanti alla sfilata: la cantante Solange Knowles, le top models Miranda Kerr, Olivia Palermo e Jourdan Dunn, l’attrice Jessica Alba e Anna Dello Russo, direttrice di Vogue Giappone, che dichiara: “Amo la mentalità di H&Mmolto aperta, caratterizzata da uno stile personale. Very streetstyle, very cool!”L’obiettivo di H&M: portare l’alta moda a un livello più urban, seguendo sempre la sua filosofia, ovvero vestire tutti a prezzi accessibili.