Alta tecnologia nel ‘Dome’ di Panorama d’Italia. Un volo virtuale sul Paese fino a Reggio e, per tutti, la ‘prova su strada’ dei Google Glass.

Nel “Dome” di Panorama d’Italia, che apre domani alle 15 in Piazza Italia a Reggio, un concentrato di tecnologia e innovazione, per trasformare la “casa” itinerante di Panorama del tour in un’attrazione in sé.Entrando nel Dome ci si immergerà nei più caratteristici e rappresentativi luoghi d’Italia, il filmato di un viaggio aereo attraverso la penisola fino ad arrivare alla singola città sede dell’evento sarà proiettato sulle pareti interne della struttura, su uno schermo circolare morbido e avvolgente, il “soft space”, che permette addirittura di appoggiarsi alle pareti e modellarne la formaCi saranno proiezioni a 360° di video in alta definizione, elementi di realtà aumentata, musica surround e tablet appesi al soffitto attraverso i quali il visitatore potrà conoscere tutti gli eventi, consultare gli appuntamenti presenti in città ed iscriversi per ricevere il biglietto gratuito per accedere ai singoli appuntamenti oltre che partecipare al concorso che mette in palio una crociera MSCAd enfatizzare il collegamento reale e virtuale con l’Italia, all’interno del Dome sarà presente un Social Wall che raccoglierà gli spunti, i messaggi di Twitter, Facebook, Instagram etc provenienti sia dalle persone che stanno vivendo l’esperienza di Panorama d’Italia in prima persona che da quelle che seguiranno i principali eventi del Tour in collegamento StreamingInoltre, all’interno del Dome, nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 19 sarà possibile vedere dal vivo e provare direttamente l’oggetto tecnologico più atteso, la nuova frontiera delle tecnologie indossabili (wearable device) che promette di cambiare il nostro modo di interagire con il mondo: i Google Glass, non ancora in commercio in Italia. Scattare foto semplicemente facendo l’occhiolino e condividerle con gli amici sui canali social, registrare video in soggettiva, visualizzare contenuti fotografici e multimediali, provare le funzioni di navigazione Gps: il tutto comandato da un’interfaccia touch o dai comandi vocali.