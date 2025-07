L’ASD Academy Sport Center chiude la stagione con successi e crescita costante. I risultati

Con la conclusione della stagione agonistica 2024/25, l’ASD Academy Sport Center di Reggio Calabria si conferma una realtà solida e in continua crescita nel panorama del taekwondo regionale e interregionale. Un anno ricco di successi sportivi, formazione tecnica e passione condivisa, che ha visto il club protagonista sia nelle competizioni di forme che in quelle di combattimento.

Un anno ricco di medaglie: risultati e protagonisti

Dalla prima competizione d’ottobre fino ai passaggi di cintura di giugno, il club guidato dal Maestro Antonio Barillà ha collezionato medaglie in tutte le discipline e categorie.

Ottobre 2024 – Bari, “Kim e Liù del Sud”

Medaglie prestigiose già a inizio stagione: Francesco Pizzimenti conquista l’oro nei Kids –27 kg, mentre Miriam Laganà ottiene un combattuto bronzo.

Novembre 2024 – Campionato Regionale Calabria (Catanzaro)

Il 24 novembre al Pala Gallo, ancora oro per Francesco Pizzimenti, con Miriam Laganà e Lin Lulu sul secondo gradino del podio.

Febbraio 2025 – Interregionale Combattimento (Rossano)

Brillano Alessia Pizzimenti e Miriam Laganà, entrambe argento, mentre Francesco Pizzimenti aggiunge un bronzo alla sua stagione.

Febbraio 2025 – Interregionale Forme (Bari)

Nelle forme, le veterane Angela Cipolla (Under 35) e Danila Morabito (Under 50) portano a casa due ori. Ottima prova anche per Eleonora Romeo.

Marzo 2025 – Interregionale Combattimento (Bari)

Buona Prova per i Fratelli Pegna, Oro per Andrea Finocchiaro e Francesco Pizzimenti , Argento Miriam Laganà, Bronzo Gattuso Alice e Alessia Pizzimenti.

Maggio 2025 – Interregionale Forme (Policoro, Basilicata)

Tris d’argento per le “Ragazze in nero” dell’Academy: Lin Lulu (al debutto), Angela Cipolla e Danila Morabito dimostrano il valore del settore femminile nelle forme.

Formazione e crescita: molto più di un podio

Oltre ai risultati agonistici, l’Academy ha messo in luce una struttura formativa solida e meritocratica. I passaggi di cintura, culminati a giugno con le sessioni tecniche e le premiazioni, hanno sancito i progressi individuali e l’impegno dei praticanti. Momenti significativi come l’allenamento intersociale di maggio hanno rafforzato lo spirito di gruppo e l’identità sportiva del club.

Il Maestro Barillà ha elogiato le atlete e gli atleti per “la serietà e la passione dimostrata lungo l’intero anno sportivo”, sottolineando il valore educativo e aggregativo dello sport.

Bilancio finale: un 2024/25 da incorniciare

Il bilancio stagionale parla chiaro:

Podio in entrambe le discipline (forme e combattimento)

Presenza femminile forte e in espansione

Crescita di giovani promesse, tra cui: Francesco e Alessia Pizzimenti, Miriam Laganà, Lin Lulu, Angela Cipolla, Danila Morabito, Eleonora Romeo, Alice Gattuso e Andrea Finocchiaro.

Valorizzazione della vecchia guardia Michele Pegna e Eleonora Pegna.

Qualità tecnica e metodologia di allenamento consolidate

Obiettivi 2025/26: lo sguardo verso nuove sfide

L’ASD Academy Sport Center è già proiettata verso la prossima stagione, con obiettivi ambiziosi e ben definiti:

Partecipazione a gare nazionali e internazionali

Potenziare la squadra femminile nelle forme

Crescita del settore combattimento, valorizzando nuove leve

Rafforzamento dei percorsi agonistici giovanili

Trasparenza e meritocrazia nei passaggi di cintura

Il tatami di Reggio Calabria è pronto ad accogliere nuove sfide, con uno staff tecnico determinato a continuare sulla strada dell’eccellenza sportiva e formativa. La stagione 2024/25 ha lasciato il segno. Ora l’ASD Academy Sport Center guarda avanti, ancora più forte e coesa.