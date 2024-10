Alta velocità al sud, Siclari: ‘Il Governo approvi il disegno di legge che ho depositato’

“In merito alle dichiarazioni del Viceministro dei Trasporti Cancellieri sul tunnel al posto del Ponte come collegamento stabile nello Stretto di Messina, è evidente che si tratta di scelta e di una proposta scellerata perché a fronte di un progetto cantierabile entro 6 mesi, come quello del Ponte, si passerebbe ad una mera idea progettuale che necessiterebbe di decenni per essere realizzata. Potrebbe essere letta come una chiara presa in giro per il Sud.

Comunque al Governo Conte ed al Viceministro Cancellieri dico che se c’è tutta questa attenzione per il Sud, allora si approvi velocemente la mia proposta di legge, firmata da oltre 30 senatori che prevede l’istituzione di un Fondo per il miglioramento del servizio di trasporto ed obbliga lo Stato a garantire l’alta velocità ferroviaria in tutte le regioni, quindi anche in Calabria e Sicilia”.