Altafiumara Resort nuova location del Gruppo Chiringuito: danza di sapori e colori - FOTO

Il Gruppo Chiringuito ha deciso di intraprendere un nuovo ed entusiasmante viaggio trasferendosi nella splendida e storica location ‘Altafiumara Resort‘.

“Siamo felici di avere la possibilità di riportare Altafiumara al suo storico splendore eseguendo lavori di ristrutturazione delle parti comuni, spa, camere e suite per donare comfort, bellezza e qualità a tutti i nostri ospiti. All’interno dei locali esclusivi potrete ritrovare tutto lo Staff del Gruppo Chiringuito, con un altissimo servizio nonchè la cucina eccellente dell’Executive Chef Antonio Battaglia“.

Altafiumara Resort & Spa è uno dei più grandi resort del sud Italia adagiato nel meraviglioso paesaggio della Costa Viola, una posizione unica che lo rende non solo perfetto per rilassarsi, ma anche punto di partenza ideale per vivere un’esperienza nel cuore del Mediterraneo.



















Immerso in un magnifico parco di 10 ettari, a picco sul mare, strutturato su tre edifici di grande eleganza e di elevato comfort: il Castello, lo Sporting e le Isole. Ad Altafiumara resort sarà possibile rilassarsi attraverso una nuotata in piscina, una passeggiata nel parco godendo del profumo degli agrumi e della macchia mediterranea, attività sportiva o percorsi benessere psico fisico all’interno della Spa Essentia.

E al tramonto perché non farsi coccolare da un delizioso aperitivo, sorseggiando un cocktail seduti al bar Essentia Bistrot o seduti a tavola per una cena elegante al ristorante Chiringuito lasciandosi sedurre dal gusto autentico della cucina mediterranea.

Ristorante Chiringuito, esperienza nel cuore del Mediterraneo

L’Executive Chef Antonio Battaglia ha creato un menù straordinario che valorizza i prodotti del territorio, con piatti esclusivi, sofisticati e contemporanei.

La varietà, l’alto livello culinario della proposta gastronomica e l’armonia dei sapori che unisce con maestria tradizione ed innovazione presso il Ristorante “Chiringuito”, sono in grado di soddisfare i palati più raffinati, anche in occasione di grandi eventi.

Il Ristorante, che diventa in modo naturale e mai pretenzioso una vera e propria esperienza di gusto, dispone di un ambiente elegante di 90 coperti, con una splendida terrazza da cui poter godere del meraviglioso panorama dello Stretto, ed un ambiente riservato come la sala Vip, ideale per una cena intima ed esclusiva.

Altafiumara Resort, la scelta ideale per dirsi ‘si, lovoglio’

Sposarsi ad Altafiumara resort è un’esperienza unica, un luogo magico a picco sul mare, immerso in un parco naturale dalla bellezza straordinaria e un panorama scenografico. L’Altafiumara resort è la scelta ideala sia che preferiate una cerimonia intima con i propri cari o un evento sfarzoso con uso del Resort in cui trascorrere il weekend con i propri ospiti.

Nulla è lasciato al caso, il team, esperto di wedding planning sarà a disposizione dei clienti per aiutare a pianificare ogni dettaglio del ricevimento di nozze. Il cibo sarà grande protagonista delle nozze, lo Chef Antonio Battaglia e la brigata di cucina prepareranno un menù su misura per deliziare gli ospiti.

Tutta l’esperienza e la passione del Gruppo Chiringuito renderà unico e incantevole il vostro matrimonio.

Info e contatti

Santa Trada di Cannitello – 89018 – Villa San Giovanni (RC) – +39 0965 759804 – email: [email protected] – www.altafiumararesort.com